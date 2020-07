Anna Karwan ostro o koncertach TVP. "To jawne kłamstwo i oszustwo"

Najgłupsze wypowiedzi gwiazd o koronawirusie

Piosenkarka i aktorka znana z "M jak Miłość" nagrała fragment koncertu w Ostródzie, który był transmitowany na żywo w TVP2. - Powiem wam tak. Ja wiem, że zaraz media rozszarpią moją wypowiedź i część z was rzuci się do gardeł, ale proszę... Może w końcu zobaczycie, jak bardzo jesteśmy oszukiwani względem tego, że my nie możemy wyjść zagrać koncertu – mówiła Karwan.

- Zobaczcie, co się dzieje. To jest po prostu jawne kłamstwo i oszustwo. Tak nie wolno, tak naprawdę nie wolno. My nie możemy wrócić do pracy. Tak nie wolno – mówiła rozżalona piosenkarka.