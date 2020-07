Anita i Adrian z show TVN rozpływają się nad córką. Wyjawili jej imię

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

"Podobno nie ma dwójki takich samych dzieci i z dnia na dzień bardziej przekonuje się że to prawda. Córeczka jest klasyczną małą przylepką, malutką małpką która najchętniej wisi u mamy na rękach non stop, a próba jej odłożenia skutkuje nieuniknionym koncertem. Na szczęście mama wiele rzeczy umie robić jedną ręką, a i na początek kolek można szybko wyciągnąć z szafki sprawdzone metody. To są plusy sytuacji z dwójką", pisze Anita.

"I tak mija ten czas, już 3 tygodnie za nami, a odnoszę wrażenie jakbym to kilka dni temu odbierał dziewczyny ze Szpitala. Hmmm ale co tu dużo pisać, teoretycznie Jerzyk był niedawno takim malutkim dzidziusiem, niedawno bo co to jest 14 miesięcy?! Niby nie wiele, a jednak ! Dzisiaj jest już chłopcem który sam dokonuje pewnych wyborów, okazuje radość czy niezadowolenie... Chyba teraz dokładnie rozumiem Wasze komentarze sprzed roku 'cieszcie się każdą chwilą, bo dzieci szybko się zmieniają'", wtóruje jej Adrian.