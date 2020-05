Finał "Ameryka Express" już za nami. Kto wygrał drugą edycję programu?

"Ameryka Express" jest jednym z flagowych programów TVN. Osiem par złożonych z celebrytów oraz ich bliskich wyrusza w wyścig po Ameryce Południowej. Uczestnicy mają przy sobie wyłącznie jednego dolara dziennie na osobę i to, co spakowali do plecaków. Na miejscu sami muszą zorganizować wyżywienie, nocleg oraz transport. Para, która dotrze jako ostatnia do wyznaczonego w danym odcinku celu, odpada z programu.