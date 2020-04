"Ameryka Express". Bracia Collins opowiedzieli o swojej przeszłości

"Niczego nam nie brakowało. Ojciec miał smykałkę do biznesu. Prowadził wypożyczalnię kaset wideo, miał kwiaciarnię, a przed Świętem Zmarłych sprzedawał znicze. Miał pieniądze, ale za bardzo ufał ludziom. Lubił się bawić i nie potrafił inwestować. Stracił wszystko" - powiedział w wywiadzie Rafał, który miał wtedy zaledwie 7 lat.

Kryzys sprawił, że rodzina musiała przenieść się do niewielkiej kawalerki bez łazienki. Tata sięgnął finansowego dna, a co z mamą? Zostawiła rodzinę. Wyjechała do Włoch.