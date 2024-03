W hicie gra twardziela. Gdy mówi o matce, drży mu głos

Mackiewicz o rodzicach. "Brakuje mi ich"

W trzecim odcinku, którego transmisja na żywo odbyła się w niedzielę, 17 marca Iza i Aleks zatańczyli tango do piosenki "Voulez Vous". W materiale z treningów aktor wyznał, że utwory grupy ABBA mocno kojarzą mu się z rodzicami, którzy byli fanami zespołu. – Mój tata, jak wracał z rejsu, to przywoził płyty. Mam [w głowie – przyp. aut.] obraz moich rodziców, jak się przytulają do "The Winner Takes It All". Brakuje mi ich jak cholera. Mamy szczególnie – powiedział mężczyzna, nie powstrzymując łez.