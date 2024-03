Niebywałe, co w "Tańcu z gwiazdami" pokazała Roxie. Iwonie Pavlović zaparło dech w piersiach

Jive Kamila Baleji i Magdaleny Perlińskiej

Trzeci wkroczyli na parkiet Kamil Baleja i Magdalena Perlińska w jive do utworu "Lay All Your Love On Me". W materiale filmowym Baleja podkreślał, że jest w pełni zdeterminowany, by udowodnić niedowiarkom, że nadaje się do tańca. Tym razem nie było jednak przełomu. Iwona Pavlović co prawda wypomniała radiowcowi "haczykowate nogi", ale jak stwierdziła i tak wypadł uroczo. Jurorzy przyznali im w sumie 25 pkt.