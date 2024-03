"Taniec z gwiazdami". Roksana Węgiel zaczęła mówić o Kevinie. No i się zaczęło

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" Roksana Węgiel zgarnęła aż 35 punktów. Razem z Kassinem zatańczyli quickstepa do piosenki Beyonce "Crazy in Love". Ale zanim widzowie zobaczyli ich popisy, zaprezentowano im film z treningów. To właśnie w nim 19-latka zaczęła rozpływać się nad swoim ukochanym.