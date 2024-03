"Taniec z gwiazdami". Widzowie podejrzewają, przez kogo odpadła Małgorzata Ostrowska-Królikowska

W obronie aktorki stanęła jej koleżanka, Joanna Kurowska: "Ciekawe, ilu z tych hejtujących odważyłoby się stanąć na parkiecie pod pręgierzem Czarnej Mamby. To nie są zawody dla profesjonalistów. Wszędzie na świecie jest to rodzaj zabawy, a u nas gra o złote gacie. Zresztą jak można oceniać w jednym szeregu 20-latków z 60-latkami? Małgosia przynajmniej miała odwagę zawalczyć i spróbować czegoś nowego i chwała jej za to".