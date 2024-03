Aleks Mackiewicz dostawał groźby. "Ludzie prywatnie mi ubliżali"

- Najgorsze było to, że moje bliskie osoby, Magda, moja narzeczona, moja córka 15-letnia przychodzi do mnie z łzami w oczach i mówi "tata, to jest wiadomość chyba do ciebie skierowana", bo ludzie prywatnie mi ubliżali. W imię czego? Dlaczego? - pytał aktor.