"Czarna Mamba" była krytyczna wobec Roksany Węgiel w "Tańcu z gwiazdami". Wokalistka odpowiedziała

- Wiem, dlaczego pani Iwona zwróciła na to uwagę, bo emocje w tańcu są najważniejsze. Ale wydaje mi się, że były emocje. [...] Jak te kamery się odpaliły, publika zaczęła tutaj szaleć, to mi naturalnie po prostu wjechała taka energia i ja już przed tańcem byłam cały czas uśmiechnięta. To była adrenalina, która nas motywowała i bardzo pozytywne emocje nam towarzyszyły przy tym tańcu - stwierdziła artystka.