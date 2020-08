Agnieszka Woźniak-Starak wraca do "Dzień Dobry TVN". Zastąpi Kingę Rusin

Jakiś czas temu do "Dzień Dobry TVN" dołączyli Damian Michałowski i Paulina Krupińska. Z programem natomiast pożegnał się partner Kingi Rusin, Piotr Kraśko, który przeszedł do redakcji "Faktów". W ostatnich dniach dużo mówiło się też o tym, że do pracy wróci Agnieszka Woźniak-Starak i to ją najczęściej typowano na nową prowadzącą w porannym show.