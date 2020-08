Rusin szykuje rewolucję. "Coraz poważniej myśli o tym, aby rozstać się z mediami"

Kinga Rusin co rusz staje się bohaterką kolejnych medialnych "skandali". Wystarczy choćby wspomnieć o niezapomnianej imprezie po Oscarach, na której bawiła się z Adele ( TU więcej na ten temat). Przez kilka tygodni jej nazwisko było odmieniane przez wszystkie przypadki, a jej wizerunek zdobił kolejne memy. Publikowane kilka razy dziennie oświadczenia jedynie pogarszały sprawę .

Gdy Piotr Kraśko poinformował, że żegna się z redakcją "Dzień Dobry TVN" i przechodzi do ekipy "Faktów", Rusin wpadła w lekką panikę. Błyskawicznie pojawiły się plotki, jakoby nawet jej miejsce w śniadaniówce TVN było zagrożone, a chrapkę na to stanowisko miałaby mieć Agnieszka Woźniak-Starak .

W tych trudnych chwilach prezenterka może jednak liczyć na ukochanego Marka Kujawę. To właśnie on ją wspiera, doradza i jest dla niej prawdziwą opoką. Jak donosi "Dobry Tydzień", zakochani wyjechali na Mazury, by w spokoju przedyskutować kwestię zawodowej przyszłości Rusin.