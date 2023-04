Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska: kim jest "Caryca Wszechświata" z Białegostoku, ekranowa partnerka Jakimowicza?

Działania Donalda Tuska podsumowała: "To już takie tradycje ma chyba Donald Tusk, mi się wydaje, że jacyś niewygodni ludzie ginęli chyba. Ostatnio 96 ofiar w katastrofie smoleńskiej to byli ludzie w znacznej większości dosyć niewygodni dla Donalda Tuska". O serwisie OKO.press mówiła: "tak naprawdę to jest rak, nie polecam tego czytać ani zaglądać, bo nowotworu można dostać mózgu", do posłanki Koalicji Obywatelskiej Kamili Gasiuk-Pihowicz zwróciła się takimi słowami: "Pani powinna jako pierwsza zamknąć się, ale to tak centralnie po prostu, zamknąć japę tak po prostu na kłódkę".