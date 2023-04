"Wiadomości" wytrzymały dosłownie 5 minut. Tak w TVP uczcili rocznicę Smoleńska

- Od samego początku Rosjanie robili, co mogli, by prawda o przyczynach tragedii smoleńskiej nie ujrzała światła dziennego. Do dziś nie oddali Polsce wraku samolotu prezydenckiego. Niestety mocno pomogły im polskie władze z Donaldem Tuskiem, który zgodził się na oddanie śledztwa w ręce Rosjan - mówił Adamczyk.