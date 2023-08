Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali zdjęcia z wakacji. Bawili się z innym uczestnikiem show

Kontrowersyjny format, w którym sześcioro obcych sobie ludzi, dobranych w pary przez ekspertów, bierze ze sobą ślub bez wcześniejszej znajomości, zadebiutował w polskiej telewizji w 2016 roku. Do tej pory widzowie doczekali się ośmiu edycji i choć ich bilans nie wypada dla twórców korzystnie - w trzech ostatnich edycjach z rzędu żadne z zaaranżowanych małżeństw nie przetrwało - to chętnych do programu nie brakuje.