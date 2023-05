Zwrot w aferze wokół zespołu Vox. Córka Witolda Paszta wydała zaskakujące oświadczenie

Proszę jednak nie zapominać, że w przytaczanym przez Pana Konrada wywiadzie, mój Tata wskazuje jasno, że to on zakładał zespół Victoria Singers, którego skład osobowy bezpośrednio posłużył do stworzenia VOX i fakt ten nie umniejsza w żaden sposób roli ojca pana Konrada. Proszę także nie umniejszać faktu, iż mój nieodżałowany tata ciężko i nieprzerwanie pracował z zespołem VOX ponad 40 lat, aż do swojej śmierci i zapewne dlatego może być z nim najbardziej kojarzony, nazywany założycielem, współzałożycielem czy liderem. Wszystkie te informacje istnieją w przestrzeni publicznej w wypowiedziach różnych osób od wielu lat i były w niej obecne zarówno przed śmiercią mojego taty, Witolda Paszta, jak i przed śmiercią pana Marka Skolarskiego w roku 2011 i ich autentyczność nie była nigdy podważana. Przypisywanie mi autorstwa tych określeń jest błędne. Atak pana Konrada na szanowanych dziennikarzy także wydaje mi się niepotrzebny.