Tak brzmi ostatnia piosenka Witdolda Paszta z Vox. W pożegnalnym klipie wystąpiła plejada gwiazd

- Postanowiłam zaprosić do niego przyjaciół Taty i fanów, którzy nagrali się pokazując jak bawią się do muzyki VOX i jak towarzyszy im ona na co dzień. Powstał z tego piękny hołd dla mojego taty i całego zespołu - dodaje. W efekcie powstał szczególny utwór, który jednocześnie jest pożegnaniem Witolda Paszta i prezentem dla jego fanów.