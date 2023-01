Ostatnia piosenka Witolda Paszta. To będzie jego wyjątkowe pożegnanie

— Ponieważ piosenka powstała w czasie pandemii, wymyśliliśmy sobie, by fani nagrali swoimi telefonami filmiki pokazujące jak radzą sobie w czasie lockdownu. Z różnych względów przeleżała w szufladzie aż do dziś i stała się naturalnie pożegnaniem Taty - i jednocześnie zespołu VOX z fanami. Jest to ostatnia piosenka jaką Tata nagrał w studio z zespołem - wyjawiła Natalia Paszt.