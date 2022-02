Witold Paszt nie żyje. Wiadomo, gdzie zostanie pochowany

Jak dowiedzieliśmy się za sprawą oficjalnego oświadczenia na Instagramie, Witold Paszt zmarł dzień po rocznicy swojej żony Marty. Kobieta odeszła w 2018 r. Był to wielki cios dla jurora "The Voice Senior", który do końca nie pogodził się z jej śmiercią. Znali się od pierwszej klasy szkoły średniej, przeżyli z sobą 50 lat. – Byliśmy bardzo udanym małżeństwem. (…) Każdemu życzyłbym, by przeżył z drugą osobą 50 lat w takiej ogromnej atmosferze szacunku i miłość – mówił na łamach "Faktu".