Witold Paszt robił to każdego dnia. Bez tego rytuału nie wyobrażał sobie życia

Witold Paszt zmarł po ciężkiej chorobie 18 lutego. Wokalista zespołu Vox był jednym z jurorów programu "The Voice Senior". To właśnie podczas jednego z odcinków tego programu zwierzył się z niezwykle osobistego rytuału, bez którego nie wyobrażał sobie życia. Był on wiązany z jego ukochaną wnuczką Nadią.