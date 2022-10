Zrobiła mężowi niespodziankę. Internauci się nie szczypią: "Współczuję"

Po programie na facebookowym profilu "Ślubu" zaroiło się od komentarzy. Jak niespodziankę ocenili fani show? "Współczuję Przemkowi" - napisała jedna z widzek. "Mam wrażenie że on się jej boi" - dodała inna. "Lubię ją, ale ta niespodzianka była niefajna. Dla mnie to już było przekroczenie granicy. Zaczyna być męcząca. Tu jakieś zmienne nastroje, tu docinki, a zaraz potem na nim wisi" - piszą widzowie. "Jeszcze go do zawału dziewa doprowadzi. Oni są ubezpieczeni od takich sytuacji? To nie było śmieszne. Jak tak można... On się telepie a ta dalej swoje mądrości i ja i ja.. Ludzie, trzymajcie mnie..." - dodaje ktoś inny.