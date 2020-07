Znamy powód odejścia Pochanke i jej męża z TVN. Realizują dawny plan

Przypomnijmy, w poniedziałek 13 lipca biuro prasowe TVN rozesłało do mediów informację o odejściu jednej z prowadzących główne wydanie "Faktów" TVN . Dołączona do niej była wypowiedź samej dziennikarki, w której przeczytać mogliśmy, iż nie żałuje braku pożegnania z widzami na antenie TVN.

- Ten zawód to moja pasja - dostałam więcej niż sobie wymarzyłam i dałam z siebie, ile mogłam - powiedziała Pochanke. - Za wszystkie lata z całego serca dziękuję ludziom, z którymi pracowałam i którzy nigdy nie zawiedli - ekipie Faktów i TVN24. Widzom - bo byli dla mnie siłą i dowodem na to, że nie wszystko da się podzielić. I Mariuszowi Walterowi - bo stworzył to miejsce. Nie pożegnałam się na antenie i dobrze. Fakty nigdy nie były łzawe - dodała.