Znają się od piaskownicy. Czy ich przyjaźń przetrwała?

Wieloletnie przyjaźnie znanych i cenionych osób to coraz rzadsze zjawisko. W gronie tych, którzy znają się od dziecka i nadal utrzymują ze sobą ciepłe relacje, są m.in. Katarzyna Nosowska i Agata Kulesza oraz Michał Żebrowski i Rafał Trzaskowski. Od małego nierozłączni byli też Krzysztof Ziemiec i Jarosław Kulczycki.

Nowe twarze TVP

Wczesna młodość upłynęła im na wspólnych górskich wędrówkach, spływach kajakowych i koncertach na festiwalu w Jarocinie. Pod koniec lat 80. wyjechali razem do pracy w Londynie.

- Pracowałem jako kelner we włoskiej restauracji, co nie do końca mi odpowiadało. Dlatego codziennie zrywałem się o piątej rano i jeździłem po okolicznych budowach. Niestety, nigdy mnie nie zatrudniono - zdradził w "Dobrym tygodniu" Ziemiec, który wówczas był studentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.