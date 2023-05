Zmysłowe zdjęcie Agnieszki Fitkau-Perepeczko. Tak wyglądała 40 lat temu

Tuż po studiach na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie Agnieszka Fitkau-Perepeczko wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie pracowała w hotelu. Po powrocie do Polski występowała zarówno w teatrze i przed kamerami. W latach 80. ponownie opuściła kraj i tym razem wybrała się do Australii.