Małgorzata Lewińska grała w hitowych serialach. Amerykanie myśleli, że jest miliarderką

"To było rzeczywiście bardzo duże zaskoczenie. Ja dość szybko zrobiłam USG i ta moja reakcja u pana doktora robiącego badanie była śmiechem histerycznym. No bo jak miałam zareagować? Tylko śmiechem. Był moment przerażenia, zanim się jeszcze dowiedziałam, że to bliźnięta. Bliźnięta w ogóle rozbroiły jakiekolwiek obawy, paradoksalnie. Zamiast jeszcze bardziej zaniepokoić się przyszłością, to one rozbroiły bombę" - pisała na swoim blogu.