Zbigniew Lesień stracił żonę. Mówi, jak to zmieniło jego relację z synem

Zbigniew Lesień to aktor znany szczególnie widzom TVP. Aktor grał w serialach m.in. "Dziewczyny ze Lwowa", "Leśniczówka", "Komisarz Alex" i "Klan". Ponadto można go zobaczyć na antenie Polsatu w "Pierwszej miłości" i "Mecenas Poradzie". Dawniej był też dyrektorem teatrów: Współczesnego we Wrocławiu i im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.