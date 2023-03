1 z 10 Złota Aneta Glam w małej mini. "Żona Miami" błyszczała

Aneta Glam ma smukłą figurę i ani myśli skrywać ją pod zwojami materiału. Jej stylizacje zawsze są odważne. Sukienki to mini ze sporymi wycięciami, a spodnie to legginsy, które idealnie przylegają do jej długich nóg. Golf? Nigdy w życiu. Aneta Glam uwielbia dekolty. Tym razem nie było inaczej.