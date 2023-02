Zestawili TVN z mediami Putina i Łukaszenki. Wszystko przez wyłączone mikrofony

"No więc teraz przypomnienie panom Pawłowi Jabłońskiemu, Radosławowi Fogielowi i Rafałowi Bochenkowi, jak naprawdę wyglądało to, co opisują jako skandal i wyciszanie mikrofonu tym, którzy mają odmienne zdanie. To, co piszecie, albo powielacie, jest zwykłą nieprawdą" - napisał Piasecki.