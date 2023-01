Samuel Pereira pozwany przez TVN. Tymczasem sąd oddalił pozew Axel Springer przeciw niemu

- Istnieje coś takiego, jak kłamstwo czy pomówienie w języku publicznym, więc TVN miał prawo pozwać TVP za oszczerstwa – mówi Grzegorzewski. - Mówienie, że TVN jest telewizją putinowską i sprzyja Putinowi jest nieprawdą. To są bzdury. Każdy ma prawo bronić swojego imienia, jeśli widzi, że na jego temat się kłamie, ubliża czy pomawia się go. Z mojej analizy wynika, że TVN to stacja nastawiona mocno antyputinowsko.