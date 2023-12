Zbigniew Łuczyński nową twarzą "19:30". Po latach wraca do TVP

Jak w rozmowie z branżowym portalem zaznaczył Łuczyński, przyjął ofertę z TVP i wraca po latach do stacji, w której stawiał pierwsze kroki przed kamerą. - Dostałem propozycję z Telewizji Polskiej. Wiele lat temu zaczynałem w TVP, więc można to określić powrotem do telewizji publicznej - powiedział Wirtualnym Mediom Łuczyński, który do lipca tego roku związany był z TVN.