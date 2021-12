Zaręczyny w "Pytaniu na śniadanie". Zbyszek z "Sanatorium miłości" poprosił Anię o rękę. Zaniemówiła

"Sanatorium miłości" to randkowy program Telewizji Polskiej. Podobnie jak show "Rolnik szuka żony" prowadzi go Marta Manowska. "Sanatorium..." łączy ludzi w wieku emerytalnym, którzy przeważnie wiele już w życiu przeszli, często są wdowami i wdowcami marzącymi o tym, by znów się zakochać. Jedna z par z programu - Ania i Zbyszek - pojawiła się w programie śniadaniowym, aby opowiedzieć o swoim uczuciu. Mężczyzna postanowił iść o krok dalej i zaręczyć się z ukochaną w odcinku na żywo.