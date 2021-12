Izabella Krzan zalała się łzami na antenie. Wystarczyło jedno pytanie

Izabella Krzan to młoda osoba (w tym roku skończyła 26 lat), ale z wieloma sukcesami na koncie. W 2016 r. wygrała wybory Miss Polonia, co szybko otworzyło jej drogę do kariery w telewizji. Została m.in. współprowadzącą takich rozrywkowych programów TVP jak "Koło Fortuny" i "Czar par". W 2021r. pojawiła się u boku Tomasza Kammela w "Pytaniu na śniadanie", zastępując Marzenę Rogalską.