WP Teleshow Poczta WP Pilot Program TV Menu Rozrywka

Rozrywka Talent Show

Talent Show Publicystyka

Publicystyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Seriale Polskie

Seriale Polskie Seriale Zagraniczne

Seriale Zagraniczne Katalog Programów

Katalog Programów Katalog Ludzi

Katalog Ludzi Katalog Seriali

Katalog Seriali Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 korkitvpzakopane 01-01-2020 (17:10) Zakopane w korkach. Po imprezie w TVP nie dało się wyjechać z miasta Opadają emocje po sylwestrowej nocy. Jednak nie wszystkim dane było tuż po imprezie udać się na odpoczynek do własnego łóżka. Osoby, które... Rozwiń Dobry wieczór Dokąd Dokąd zmierza … Rozwiń Transkrypcja: Dobry wieczór Dokąd Dokąd zmierza Szczerze Napadowka 24 to nie trzy kroki stąd No ja takie trzy kropki bo pieski No ile pojedzie to 5 km Dzisiaj to wyjątkowo nocnej godziny jak Jacek dwie godziny Ser jesteście w niewoli część piechotą takiego odcinka Piechotą jest półtorej godziny Dobry wieczór Jak sytuacja na drodze z Zakopanego Sylwestra Zakopane superia węglem ale rozmowa Polska Jak Węgiel Piękna Atmosfera super stoimy jak normal Ile będziecie jechać do domu No do domu 6 godz Do 5 godzin hahaha Hungary 6 Cześć źle To ile jest dłużej w stosunku do normalnego czasu godziny na No porażenie też taka Fatale W prawo tam akurat zespół No fantastycznie było Ale jak na drodze a jak nie było na imprezę Na drodze jest super no jest wiadomość Ile przejeżdża jest jeden krótki odcinek tam skręca ulicę Ale 15-20 minut jedzie A ile przejechał jestem krótki odcinek Z końca ulicy Z pół godziny już jadę w tamtą 15:00 No tak co dostałam tego zakrętu to tam gdzie jest ulica