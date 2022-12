Zakopane tuż przed sylwestrem. "Przeżywamy szok"

Zakopane to od kilku lat jedno z najbardziej obleganych miejsc, w którym Polacy spędzają ostatni dzień roku. W 2021 r. miasto przeżywało prawdziwy napór turystów, a jeszcze na kilkanaście godzin przed sylwestrowymi imprezami trudno było poruszać się po Zakopanem. Jak sytuacja wygląda w 2022 r.? - Przeżywamy szok - mówi Artur Zaborski, który dla Wirtualnej Polski relacjonuje to, co dzieje się w stolicy Tatr. Posłuchajcie.