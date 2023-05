Eurowizja 2023. Zagadka rozwiązana. Wiadomo, co oznaczał tajemniczy numer w piosence Austriaczek

Reprezentantki Austri podczas finału zaprezentowały jedną z najciekawszych propozycji tej edycji Eurowizji. Duet Teya & Salena zaśpiewał piosenką "Who the Hell is Edgar?". Nietrudno było rozszyfrować, że chodzi o Edgara Alana Poego, amerykańskiego pisarza i klasyka literatury grozy. Zresztą, to właśnie jego wizerunek przewijał się w imponujących wizualizacjach towarzyszących piosenkarkom.