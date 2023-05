Cleo komentuje parodię ubijania masła. "Dla mnie to radocha!"

Czy poczuła się urażona dowcipem? Wręcz przeciwnie! Zwłaszcza, że wspomnienie jej występu pojawia się w konkursie nie pierwszy raz. - Dla mnie to jest radocha. Wspominają nas co roku. Dla mnie to była cudowna przygoda. No i w końcu zajęliśmy piąte miejsce według publiczności, o czymś to świadczy - dodała.