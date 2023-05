Tego TVP nie mogła wymazać. Tęczowe flagi i hasła równości na Eurowizji

W sobotnią noc, 13 maja, rozegrał się finał 67. edycji Eurowizji. Działo się, oj działo. Statuetka zwycięzcy powędrowała do reprezentantki Szwecji, Loreen. To historyczne wydarzenie, bo piosenkarka już raz wygrała konkurs Eurowizji. Na drugim miejscu uplasowała się Finlandia - faworyt widzów. Nasza Blanka ostatecznie zakończyła tę kolorową przygodę na 19. miejscu. Poradziła sobie znacznie lepiej niż reprezentanci Niemiec, którzy skończyli na ostatnim miejscu. Chichot losu? Niemiecki "Bild" wyśmiewał w trakcie koncertu Blankę, pisząc, że to "Britney dla ubogich". Finalnie musieli pogodzić się ze swoją własną klęską.