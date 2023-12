Za kilka dni poprowadzą DDTVN. Za nimi pierwsza próba. Jest nadzieja?

Krupińska-Karpiel zaznaczyła, że to trzeci taki przypadek w historii programu, kiedy odpowiadają za niego dwie kobiety. Pierwszy tworzyły Jolanta Pieńkowska i Magda Mołek, drugi – Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga. Czy i tym razem takie połączenie się sprawdzi? Nie wszyscy widzowie są co do tego przekonani.