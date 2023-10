Wytknęli TVP kłamstwo. "Fakty" nie odpuszczają

- Tworzyło to jednak wrażenie, że tak wygląda granica teraz. To nieprawda - mówił Knapik, który już wcześniej pokazywał ten sam fragment z podobnym komentarzem. - To przejście graniczne Sladki Vrh między Słowenią a Austrią, a zdjęcia są archiwalne. Tych tłumów nie ma na granicy z Polską. Ale wygląda, jakby były - mówił wtedy reporter "Faktów".