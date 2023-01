"Wygryzła" Martę Manowską. Małgorzata Tomaszewska wyjaśnia, jak do tego doszło

- Nie boli mnie to, bo jestem na to przygotowana. Słowo "wygryzłam" wskazuje na to, że ja celowo coś robiłam, żeby pozbawić kogoś pracy. Mogę to skomentować, ale nie będę mówiła, że nie, nic nie robiłam w tym kierunku - powiedziała Tomaszewska w rozmowie z Plejadą. - Powiem tylko jedno - naprawdę my, prezenterzy, nie decydujemy o tym, w jakich produkcjach jesteśmy. Gdyby tak było, to chyba byłoby jakiś wariacki świat - dodała.