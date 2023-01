Michał z "Rolnik szuka żony" zachwyca się narzeczoną. Zdradził kulisy programu

Uczestnik "Rolnik szuka żony" opowiedział też co nieco o kulisach programu. Wyznał, że najtrudniejszym momentem było dla niego nagrywanie wizytówek na samym początku zdjęć. "Pierwsze wystąpienie przed kamerą to duża sprawa, zwłaszcza, jak program oglądają ludzie w całej Polsce" - stwierdził Michał. Na szczęście "kolejne odcinki to już był spacerek", bo czuł się swobodniej i mógł być sobą.