Marta Manowska będzie na czterech ślubach z programu. "To chyba światowy rekord"

"Rolnik szuka żony" to wielki hit TVP, który regularnie wraca na antenę od prawie ośmiu lat. Niedawno zakończył się dziewiąty sezon, który był wyjątkowo owocny. — To był chyba światowy rekord, bo w żadnej edycji na świecie nie powstały cztery pary na pięć w finale "Rolnik szuka żony". I one trwają - mówiła Manowska w "Fakcie".