Wygrał z TVP w Sądzie Najwyższym. "Mamy teraz czarno na białym"

Dziennikarz domagał się więc ok. 180 tys. zł zaległych pensji oraz przywrócenia do pracy. Pomimo początkowej niechęci władz stacji nawet udało mu się dojść z nią do porozumienia. W 2022 r. podpisał dokumenty, ale wbrew umowie w świadectwie pracy zaznaczono, że jego zatrudnienie trwało zaledwie kilka miesięcy (od początku 2022 r. do września tego roku), oraz przekazano mu, że żadnych pieniędzy nie otrzyma.