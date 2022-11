Były dziennikarz TVP wygrał proces z telewizją publiczną. Teraz zapowiada kolejny i żąda prawie 180 tys. zł

Dziennikarz wobec tego miał kilka żądań - przywrócenie do pracy i wypłata zaległych pensji, czyli około 178 tys. zł. W TVP nie przyjęto do wiadomości wyroku, wg którego Mokrzycki nigdy nie przestał być pracownikiem telewizji publicznej. Powiedziano mu, że może zostać zatrudniony jako nowy pracownik. Mokrzycki nie przystał na to. W 2022 r. jednak, jak sądził, wreszcie udało mu się dojść do porozumienia z TVP. Podpisał dokumenty i... został z niczym.