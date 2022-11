Jest skarga na słowa Jana Pietrzaka o Tusku. KRRiT zajmie się wypowiedzią z TVP Info

O skardze, która wpłynęła na Jana Pietrzaka do KRRiT, donosi serwis Wirtualnemedia.pl. Wypowiedź Jana Pietrzaka o liderze PO padła 10 listopada w programie Michała Rachonia "#Jedziemy". Satyryk, który regularnie pojawia się na antenie TVP Info, komentował wówczas słowa Donalda Tuska, że "polskość to nienormalność", które padły w eseju polityka opublikowanym w miesięczniku "Znak" pod koniec lat 80. Warto przypomnieć, że Tusk wyjaśniał niedawno, że to cytat z Józefa Piłsudskiego, choć wciąż mu bliski.