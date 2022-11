Kuriozalna wpadka "Wiadomości" TVP. "Nawet tu muszą być manipulacje?"

Programy emitowane na żywo są obarczone szczególnie wysokim ryzykiem. Trudne do przewidzenia zachowanie gości, problemy techniczne, dziwne telefony do studia, wpadki prowadzących. Krótko mówiąc: wszystko może się zdarzyć. A jeśli chodzi o wpadki, to zdarzają się nawet najlepszym i najbardziej doświadczonym dziennikarzom. A do tego grona z pewnością zalicza się Michał Adamczyk, który z samą TVP związany jest od przeszło 20 lat. Wcześniej pracował m.in. w TVN, które dziś tak zaciekle atakuje.