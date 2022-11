Koncert na 70-lecie TVP. Komiczna wpadka Anny Popek

Mieliśmy też wykonania bez cyfrowych dodatków, które pozostawiały wiele do życzenia. Piotr Kupicha zaśpiewał "Pokaż na co cię stać", ale w tle było słychać komentarze z różnych wydarzeń sportowych, co skutecznie zagłuszyło muzykę. Jacek Lenartowicz zmasakrował "Balladę o pancernych". Andrzej Młynarczyk zapomniał tekstu do "M jak miłość". Edyta Górniak w swoim stylu wyjęczała "To nie ja!". Za to bohaterkami jak zwykle były tłumaczki języka migowego, które z niezwykłą ekspresyjnością oddawały na dole ekranu słowa piosenek.