"Pytanie na śniadanie". Łukasz Nowicki na wizji rzucił bułkami o ziemię. Jego tłumaczenie nie wszystkim się spodoba

Łukasz Nowicki dołączył do ekipy "Pytania na śniadanie" w 2010 r. Aktor sprawdza się w roli prowadzącego na tyle, że TVP powierzyła mu też kilka innych programów, na przykład "Postaw na milion". Jednak to telewizja śniadaniowa jest najbardziej wymagająca. Bycie gospodarzem show emitowanego na żywo oznacza stres i wpadki. Jednak Nowicki, wbrew pozorom, nie ma ich na swoim koncie aż tak wiele. Ale dwie mocno uderzyły w widzów, więc sporo go kosztowały. Co się stało?