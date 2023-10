Triumf "Wiadomości". Debata uderzyła w konkurencję TVP

Sukces debaty TVP uderzył w TVN

O ile jednak TVP, w kontekście przywołanych powyżej wyników może mówić o sukcesie, to jak wynika z zebranych przez Nielsen danych oglądalności, ten mocno wpłynął na wyniki TVN. Zainteresowani polityką widzowie, którzy śledzili godzinną debatę w TVP, zostali z nią do końca, a co za tym idzie, nie obejrzeli tego dnia emitowanych o godz. 19 "Faktów" TVN.