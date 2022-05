Wulgaryzmy na antenie. KRRiT nie zareaguje. Podano powód

Jak podaje "Press", pismo do przewodniczącego KRRiT skierowała wicemarszałkini Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska, powołując się na skargę Anny Masłowskiej, która trafiła do rady programowej Polskiego Radia. Jej autorka twierdzi, że doszło do "szeregu oburzających sytuacji, które miały miejsce na antenie III Programu PR".